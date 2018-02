Un Gironella sense fre venç un Sallent erràtic en atac

El Gironella va encadenar la quarta victòria consecutiva després d'imposar-se per la mínima al Sallent. L'equip de Ponti va treballar de valent i va saber aprofitar les seves poques ocasions de perill per sumar tres punts molt importants per a la salvació.

Ambdós equips van disputar una igualada primera meitat sense oportunitats molt clares de gol. Els berguedans van controlar els primers minuts, però abans d'arribar al descans els bagencs van estar millors. A la represa, el local Dalmau va aprofitar una gran jugada individual per agafar avantatge en el marcador, 1-0. Ponti no va modificar el sistema i va continuar jugant amb cinc defenses (sistema que ha portat bons resultats). El Sallent va empatar a mitjan la represa després que Uri aprofités una pilota morta dintre de l'àrea. Els gironellencs van lluitar fort i Uribe va aprofitar una centrada per la banda dreta per donar de nou avantatge al Gironella. Els sallentins no van abaixar els braços i en l'últim minut del partit el visitant Besora va enviar la pilota al pal.