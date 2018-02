El Joanenc suma tres punts fonamentals per al liderat

En un duel directe per la primera posició del grup, la tensió es va imposar i el Joanenc-Tona B es va acabar convertint en un partit molt travat en el qual els dos equips eren conscients del què hi havia en joc. La primera part va ser lleugerament per al Joanenc, però sense gaire ocasions. En tot cas, dos gols anul·lats als locals haurien pogut canviar el rumb del partit més d'hora. Els últims 10 minuts del primer temps van ser dominats pel filial del Tona, que va disposar d'un cara a cara, però el marcador no es va moure. A la segona part es va viure el debut de Rebollo, incorporat recentment a l'equip de Sant Joan de Vilatorrada. La seva entrada va donar un nou aire al partit i va provocar el penal que Criado va convertir en el definitiu 1-0. Amb el Joanenc guanyant, el Tona no va perdre el cap i el guió del partit va seguir igual, amb dos equips molt prudents al camp. El Joanenc va xutar dues vegades al pal i el Tona també va estavellar-hi un xut llunyà.