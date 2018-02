El júnior manresà perd davant un rival directe i entra en una mala ratxa

El Catalana Occident Manresa júnior va tornar a caure en aquesta segona fase de la competició, on els manresans ja han encaixat quatre derrotes; aquesta darrera a casa davant el Basket Almeda per un contundent 52-81.

L'arrancada dels bagencs va ser molt positiva quant a actitud i ganes, i tot i que el nivell de joc no era idoni, van competir de tu a tu durant tot el primer quart, que va finalitzar amb un igualat 13-16.

Va ser amb l'inici del segon període que l'equip visitant va imposar un ritme molt alt que li va permetre agafar les primeres distàncies en l'electrònic. Els manresans no van poder impedir retallar distàncies, al contrari.

Amb la represa s'esperava una reacció per part dels locals, però no va ser així. El Catalana Occident va estar els cinc primers minuts sense anotar, fet que van aprofitar els visitants per crèixer dins la pista i sentenciar el duel.

Tot i la contínua lluita dels nois de Manresa, el partit estava en mans del rival, que va saber jugar amb tranquil·litat i va mantenir el marge de diferència. Finalment 52-81 al marcador, i derrota del Catalana Occident Manresa.



Derrota clara contra el líder

El Manresa també va disputar el partit ajornat de la jornada 3, a la pista del FC Barcelona, on va caure per 95-75. Els manresans venien d'encaixar dues derrotes seguides i buscaven la victòria per tal de revifar-se a la lliga. No obstant, els manresans no van poder lluitar per aconseguir el triomf davant un Barça que es va mostrar superior. Els del Bages hauran de lluitar en la seva propera cita si volen retrobar-se amb el triomf.