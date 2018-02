L'Avià juga 60 minuts amb deu homes i perd clarament al camp del Tona

L'Avià es va veure superat per un Tona que va saber aprofitar la seva superioritat numèrica durant 60 minuts, després de l'expulsió del porter visitant Solanich, durant la primera meitat per agafar la pilota amb les mans fora de l'àrea. Els berguedans no van tenir el seu millor dia, tot i competir molt bé abans de l'expulsió.

A la represa, i amb el marcador 3-1, l'Avià va fallar un penal per posar-se de nou dintre del partit. En el tram final, els jugadors del conjunt local van saber gestionar l'avantatge i es van fer dominadors del joc enfront d'un rival que va tirar la tovallola després de tants minuts d'inferioritat.