L'Espanyol suma un punt en un darrer tram esbojarrat

La incapacitat del Vila-real per gestionar adequadament els dar-rers quinze minuts de partit i l'ofensiva desvocada dels locals van propiciar que l'Espanyol empatés un matx que perdia merescurament. A més, si Leo Baptistao, Sergio García o Gerard Moreno haguessin encertat la triple oportunitat de què van gaudir al minut 93 la victòria s'hauria pogut vestir de blanc-i-blau en un partit en què els jugadors espanyolistes van retirar-se als vestidors esbroncats per la seva afició.

Només van caldre cinc minuts per constatar el previsible. L'equip de Quique Sánchez Flores va cedir la possessió de la pilota als groguets i va optar per optimitzar la velocitat dels seus davanters oferint-los serveis en profunditat. Per la seva part, els deixebles de Javi Calleja van acceptar de bon gust disposar de l'esfèrica i van començar a generar perill a partir d'un joc elaborat però incisiu. Pablo Fornals va rematar fregant el pal (minut 5), mentre el turc Enes Ünal, quatre minuts després, va constatar amb estupefacció com se li anulava un gol per pressumpta falta sobre David López. Tot seguit, Txeritxev va rematar fregant el travesser (minut 10).



Prou ocasions per sentenciar

L'allau de bon joc visitant va materialitzar-se en el marcador al minut 25. Un primer xut d'Enes Ünal va ser refusat per la defensa blanc-i-blava i Rodrigo va marcar al primer toc, ajustant la pilota arran la base del pal esquerre de la porteria de Diego López. Dos minuts després, Pablo Fornals va rematar fregant el pal dret.

Marc Navarro va revolucionar el joc de l'Espanyol a l'inici de la represa, abans que els groguets gaudissin de tres ocasions per sentenciar: una rematada de Txetitxev (minut 57), un refús cap a la seva pròpia porteria del central Naldo que va conjurar Diego López (minut 59), i una bona acció individual del lateral Mario Gaspar (minut 63).

En el darrer quart d'hora de joc, el Vila-real va caure en el parany d'un joc ofensiu esbojarrat proposat pels espanyolistes. La conseqüència va ser perdre dos punts.