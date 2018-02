L'Esparreguera ha de suar per tombar un Grup Barna molt competitiu

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Grup Barna, al qual es va imposar per un resultat final de 60-55. Amb aquest triomf el conjunt del Baix Llobregat Nord es manté, una setmana més, líder invicte del grup 1 de Copa Catalunya.

El primer període va ser una autèntica muntanya russa. Els esparreguerins van colpejar primer, amb un contundent parcial de 19-2, però el tècnic visitant, Jordi Balagué, va decidir tallar l'hemor-ràgia dels primers minuts amb un temps mort. A partir d'aquest instant, l'escenari va canviar com un mitjó i els barcelonins van anotar onze punts seguits per finalitzar el primer quart amb un 19-13. En el segon període, el Grup Barna va seguir enratxat i es va posar per davant. El conjunt dirigit per Òscar Navarro no va tardar a reaccionar i, amb un 9-2, va arribar al descans amb nou punts de diferència en l'electrònic (31-22).

A la represa, un Grup Barna liderat per Arnau Merino es va situar a només quatre punts. Tot seguit, la dinàmica de l'Esparreguera va tornar a viure un punt àlgid i va marxar d'onze punts gràcies a les recuperacions en defensa i al control del rebot ofensiu (40-29), però els visitants no es rendien i aconseguien arribar vius al darrer quart (42-38). En aquest, l'equip del Baix Llobregat Nord va fer una bona gestió dels seus tímids avantatges. Els barcelonins tenien el partit on volien i s'estaven creient que podien donar la sorpresa, però els esparreguerins van controlar bé el rebot defensiu i van denegar segones oportunitats. Un triple d'un Marc Jorba sensacional va donar aire als locals quan els visitants havien posat l'ai al cor de la parròquia verd-i-negra amb el 46-44, i l'Esparreguera no va deixar escapar un triomf treballat.