La lluita constant de l'Asfe obté la recompensa

El PetroPintó Asfe va tornar a vèncer (57-51) a casa en la visita de l'UE Sant Cugat.

L'Asfe no afrontava aquest partit de la millor manera possible, ja que pateix quatre baixes importants. De totes maneres, la mentalitat de les locals era positva, encara que no van obtenir resultats durant la primera meitat.

Amb la represa tampocva arribar la reacció de les locals, que tot i mantenir la lluita veien com no podien atrapar les rivals.

Finalment, va ser amb l'arrancada del darrer temps que un canvi de xip local va permetre a les santfruitosenques anotar fins a 26 punts i, amb una forta defensa, capgirar el partit i el marcador.