Un mal tercer quart condemna el Martorell B

SANTA COLOMA B/MARTORELL B

El Club Bàsquet Martorell B va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Santa Coloma B, que ocupa la tercera posició de la taula classificatòria del grup 2 de Segona Catalana i que es va imposar per un resultat final de 81-62. En el primer quart hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant (15-15 al final). En el segon període, la tendència no va variar gaire, i es va arribar a la mitja part amb un empat a 38 en l'electrònic. En el tercer quart, els locals van demostrar la seva superioritat i van clavar un contundent parcial de 26-7 per agafar dinou punts de diferència (64-45). En els deu darrers minuts, els martorellencs van provar de remuntar, però ja va ser massa tard i el triomf es va quedar a Santa Coloma.