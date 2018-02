El Manresa torna a somriure al Congost

El 12 de novembre de l'any passat, davant el Manlleu, el Manresa va tancar l'aixeta de les victòries al Nou Estadi fins que ahir la va tornar a obrir. Els manresans es van imposar al filial de Sabadell en un partit incòmode a l'inici però més plàcid des que el conjunt manresà va aconseguir remuntar el 0 a 1, ja entrada a la primera part.

L'equip visitant, entrenat per l'extècnic del juvenil del Gimnàstic Carlos López, va plantejar, d'entrada, un duel obert. I així va ser en els primers minuts. Les dues formacions van disposar de bones ocasions, però va ser el Sabadell B qui les va encertar. Després d'una acció per la banda esquerra, la pilota va anar als peus de Caballé, que va perforar la porteria de Luque amb una rematada rasa i seca (0-1). Era el mint 9 i, a partir d'aquí, els vallesans van prendre més precaucions defensives i van evitar que el Manresa disposés de bones accions d'atac.

Poc després de la mitja hora, Adri Arenas va fer el gol de l'empat aprofitant una acció de contracop d'àrea a àrea. Va ser una acció molt protestada pel Sabadell B, ja que el seu jugador Antoni va caure lesionat al costat de la porteria manresana després de fer una rematada que Luque va aconseguir aturar; els sabadellencs consideraven que el Manresa havia de llançar la pilota a fora.

L'1 a 1 va esperonar els blanc-i- vermells. Abans del descans, després d'una jugada molt llarga i amb moltes rematades, Marçal Lladó va marcar el 2 a 1 (min 39). Adri Arenas va tenir el tercer a les seves botes un minut després, però el seu llançament va ser desviat a córner pel porter Joan.

A la segona part, el Manresa va tenir sota control el seu adversari, però sense mostrar gaires ànsies per tancar definitivament el partit, malgrat que el 2 a 1 podia ser perillós per als seus interessos. Els manresans s'acostaven a l'àrea vallesana però amb poc perill, tret d'una volea de Manel Sala que va anar a fora de ben poc (min 54). Després del primer quart d'hora de la represa, el Sabadell B va intentar manar al mig del camp i va aconseguir alguna aproximació de perill, però Luque pràcticament no hi va haver d'intervenir.

A les acaballes del matx, i després d'una rematada amb intenció de Brian (min 82), ell mateix va materialitzar el 3 a 1 amb la desafortunada actuació del porter Joan (min 85). El gol va arribar precedit d'una bona jugada de Noah, que va assistir el golejador.

El proper dissabte a la tarda (18.10 h), el Manresa visita un Sant Cugat, que, malgrat ser el penúltim, ahir va sorprendre el Can Vidalet, a domicili (2 a 3).