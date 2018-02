El Martorell no pot fer front a la millor versió del Múrcia

El Club Bàsquet Martorell va encaixar una nova derrota a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Real Múrcia, que es va imposar per un resultat contundent de 100-68. L'exmanresà Javi Mugica, ara a les files murcianes, va signar un bon partit, amb vuit punts i set rebots.

El partit no va tenir gaire història, ja que els murcians van mostrar la seva millor versió i van dominar de principi a fi. L'home més intimidador del conjunt dirigit per Joan Albert Cuadrat, Deng Mabior, va haver de retirar-se als pocs minuts de joc amb dues faltes personals. Aquesta situació la va saber aprofitar un equip local que, a més a més, va estar molt encertat en el llançament exterior, i això els va permetre agafar un avantatge clar al final del primer quart (31-14). En el segon període, el Múrcia no es va relaxar i, mitjançant un fluid moviment de pilota, van poder ampliar les diferències davant un rival on Brià i Jofresa eren els més destacats. A la mitja part de l'enfrontament el marcador reflectia un 53-33.

En la segona meitat, el ritme anotador va disminuir i els murcians van jugar còmodes i amb varietat. Al final del tercer quart, el resultat era 72-49. En els deu dar-rers minuts, els locals tampoc es van relaxar i van aconseguir arribar a les tres xifres en anotació. En la propera jornada, el Martorell rebrà a la seva pista l'Arcos Albacete Basket, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 25 de febrer, a partir de dos quarts d'una del migdia.