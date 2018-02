Un medallista rus de curling, investigat per dopatge

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha anunciat l'obertura d'un procediment per dopatge contra l'esportista rus Alexander Krushelnitsky, que va donar positiu per meldonium durant els Jocs Olímpics de PyeongChang que s'estan disputant actualment i en què va guanyar una medalla de bronze en curling.

El positiu de Krushelnitsky, que competeix sota la bandera olímpica en els Jocs Olímpics, suposa un cop als esforços de Rússia per tornar a l'elit després de l'escàndol sobre un suposat programa estatal de dopatge durant els Jocs de Sotxi.

Krushelnitsky, medallista de bronze amb la seva dona en dobles mixt de curling, va usar meldonium, cosa que va ser corroborat per un portaveu de l'expedició russa. El meldonium augmenta el flux sanguini, la qual cosa incrementa les capacitats atlètiques dels esportistes.

Els esportistes russos no poden competir sota la bandera del seu país en PyeongChang, ja que Rússia es troba suspesa pel Comitè Olímpic Internacional (COI) per haver desenvolupat un programa estatal de dopatge durant anys. Per competir, havien de fer-ho sota la bandera olímpica, com va fer Krushelnitsky.