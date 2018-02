El millor Solsona de l'any fa un recital de joc amb l'Alcarràs

El Solsona va imposar-se per un còmode 2-0 davant de l'Alcarràs després de disputar el millor partit de la temporada. El conjunt solsoní va ser molt superior tant en atac com en defensa i no va donar cap opció al quart classificat de la lliga, incapaç de generar perill en tot el partit.

Els homes entrenats per Miquel García van desplegar el seu millor joc durant la primera meitat, però els jugadors locals no van estar encertats en la passada final. Els visitants no van inquietar en cap moment la porteria defensada per Edu Diez i van ser incapaços de generar perill. Es va arribar a la mitja part amb empat a zero gols en el marcador. A la represa, el Solsona va sortir molt concentrat i tan sols set minuts després de començar, el Morabiti va fer una bona escapada per la banda dreta i el seu xut no va poder aturar-lo el porter visitant i va suposar l'1-0. Pera l conjunt de l'Alcarràs aquest gol va ser com rebre una galleda d'aigua freda i no va saber reaccionar. Els solsonins van aprofitar la situació per ampliar les distàncies quatre minuts més tard amb el 2-0. El jugador local Parcerisa, amb un xut potent desde fora l'àrea, va sorprendre el porter visitant, que no va poder fer-hi res.

Amb aquest marcador, el Solsona va jugar a plaer davant d'un Alcarràs inofensiu en atac. Els jugadors solsonis van saber mantenir l'avantatge fins al final i van acabar aconseguint els tres punts. La setmana vinent el Solsona visitarà el camp del Torrefarrera.