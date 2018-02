El Nou Bàsquet Olesa ensopega a la seva pista davant un bon Castellar

NOU BÀSQUET OLESA/CASTELLAR

El Nou Bàsquet Olesa va encaixar una nova derrota a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Castellar, que ocupa la segona posició a la taula classificatòria del grup 2 de Primera Catalana i es va imposar per un resultat final de 70-85. Amb aquesta desfeta, el conjunt del Baix Llobregat Nord se situa en la tretzena posició de la taula classificatòria del grup 2 de Primera Catalana, la darrera que dóna accés a disputar la promoció de permanència a la categoria. Els olesans acumulen un total de sis victòries i dotze derrotes en els divuit partits que han disputat aquesta temporada.

En els primers deu minuts els jugadors visitants van fer una millor sortida que el seu rival i van agafar vuit punts de diferència en el marcador (14-22). En el segon quart, els jugadors d'Olesa de Montserrat es van carregar de faltes personals i van tenir un mal percentatge d'encert des de la línia de tir lliure. Aquesta situació va fer que els homes de Castellar del Vallès ampliessin la renda fins als tretze punts amb els quals es va arribar a la mitja part de l'enfrontament (36-49).



Els olesans lluiten fins al final

En la segona meitat, unes decisions arbitrals polèmiques i molt protestades pel bàndol local van fer que el forat encara s'ampliés més i fos de quinze punts al final del tercer període (56-71). Semblava que el partit estava gairebé encarrilat per al Castellar, però el conjunt local no es va rendir en cap moment i es va situar a només deu punts quan faltaven dos minuts per al final, però ja era massa tard i el triomf va ser per als visitants. En la propera jornada de la competició, el Nou Bàsquet Olesa visitarà la pista del cuer de la classificació, un Viladecans que només ha guanyat dos partits en tota la temporada. El matx es posarà en marxa el proper dissabte 24 de febrer a partir de tres quarts de sis de la tarda.