La Pirinaica desaprofita les ocasions i s'allunya del líder

La Pirinaica va caure ahir per la mínima davant el líder i no va poder aprofitar una gran oportunitat per assaltar la primera posició del grup 7. El camp es va omplir com feia temps que no es veia per aficionats locals i també rivals de la lliga que s'interessaven pel partit. El conjunt entrenat per Jose Manuel Prieto va fer un molt bon partit, però no va tenir la sort de cara. A l'inici del matx, una ocasió que es va estavellar al pal ja donava una idea de com seria la resta de l'enfrontament.

El domini local es va mantenir durant tota la primera part, però just abans del descans es va avançar el Juan XXIII amb un gol d'Erik Baena, que va marcar a porteria buida després que el sol jugués una mala passada al porter Xavier Vila i se li escapés la pilota de les mans. La segona meitat va mantenir el guió, amb un Juan XXIII que va treure diverses pilotes sobre la mateixa línia de gol. Tot i quedar-se amb 10 els últims minuts, la Pirinaica ho va seguir intentant sense sort, i ara veu com el seu rival s'escapa a 5 punts.