El Pradenc sua de valent per quedar-se els punts

El Pradenc va patir a casa davant el Voltregà per sumar la tercera victòria de la temporada. El partit es complicava per als locals quan Baró va posar el 0-1 al marcador tot just començar, però el Pradenc va ser capaç de capgirar el resultat de seguida i al minut 15 ja guanyava gràcies als gols de Mínguez i Corbalán. A partir d'aquest moment, els locals van dedicar-se més a esperar al seu camp per buscar una ocasió que els permetés sentenciar el partit.

Amb el Pradenc centrat en conservar el marcador, el Voltregà va haver de tenir el domini en el joc i va disposar d'algunes oportunitats per empatar, però realment no en va tenir gaires de clares. La dinàmica que arrossega el Pradenc va fer que el tram final del partit es fes llarg per als locals. Els últims minuts van estar carrgats de nervis i tensió, pel qual dos jugadors visitants van ser expulsats per protestar.

Amb aquest resultat, el Pradenc agafa una mica d'aire i es manté setzè amb 12 punts, a 5 del Seva, que és quinzè. Per la seva banda, el Voltregà segueix en crisi i ja suma quatre partits consecutius perdent, fet que l'ha fet baixar fins a la desena posició de la taula amb 31 punts.