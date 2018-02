La sòlida defensa del Berga condueix l'equip a la victòria amb el Premià

Tercera victòria consecutiva de l'equip de Joan Prat després d'imposar-se per un treballat 2-0 al Premià i guanyar-li el gol average particular. L'equip berguedà continua una jornada més amb una solidesa defensiva impecable i ahir ho va tornar a demostrar després que el seu rival no generés perill en tot el partit.

Els berguedans van saltar damunt del terreny de joc amb molta seriositat. A mitjan primera meitat el Berga va aconseguir obrir la llauna en el marcador. Oriol Dalmau va aprofitar un refús del porter a rematada de Betrans per posar l'1-0. A partir del gol, els jugadors berguedans van controlar en tot moment el ritme del joc i van aconseguir arribar al descans amb aquest mínim favorable. A la represa la dinàmica no va canviar i els homes de Joan Prat van continuar dominant i sent superiors.

Els jugadors del Premià, tot i anar a remolc, van ser incapaços de generar perill gràcies a la sòlida defensa berguedana. Els locals van sentenciar els tres punts en el tram final del partit gràcies a un magnífic contraatac finalitzat per Joanet. Amb aquests tres punts el Berga escala posicions i es col·loca en la novena posició, amb trenta punts. La setmana vinent els berguedans, amb moltes baixes, visitaran el complicat camp del Molletense.