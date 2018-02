Thomas Heurtel és guardonat com el millor de la Copa

? El base francès del Barça Thomas Heurtel va rebre la distinció que l'acredita com el millor jugador de la competició. Sens dubte, però, el company d'equip Pau Ribas va ser el millor jugador de la final. La victòria dels blaugrana va produir-se, tot i que l'estadística final del matx delata que els catalans van capturar quinze rebots menys que els madrilenys (24 per 39). El tècnic manresà Ricard Casas va conquerir la Copa del Rei com a segon tècnic blaugrana, on va arribar per recolzar Pesic.