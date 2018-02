VÍDEO | Toni Bou estarà tres setmanes de baixa per una lesió a l'esquena

Toni Bou estarà com a mínim tres setmanes de baixa després de patir una caiguda diumenge a la nit, mentre disputava el X-Trial de Le Mans (França). El pilot de Piera va colpejar fortament l'esquena amb un element de formigó i es va veure obligat a retirar-se per a ser examinat a l'hospital de Le Mans.



Aquest dilluns, després de les proves mèdiques realitzades pel doctor de l'equip Joaquim Terricabras al Consell Català de l'Esport i a la Clínica Creu Blanca de Barcelona, s'ha informat que Toni Bou té una fractura de l'apòfisi transversa dreta de les vèrtebres lumbars L2-L3-L4.



El doctor Terricabras ha recomanat repòs esportiu al pilot i estima que l'evolució de la lesió marcarà la tornada a l'activitat, encara que s'estima que no serà inferior a un mínim de tres setmanes.





Així va ser la caiguda de Toni Bou