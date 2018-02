El Barça buscarà avui un gol d'or a Londres

«Sortir a guanyar, marcar i gestionar». Així resumia el croat Ivan Rakitic el pla del Barça en la seva visita d'aquest vespre a Stamford Bridge, on l'espera un rival habitual les últimes temporades a la Lliga de Campions. El Chelsea d'Antonio Conte és el primer escull dels blaugrana en les eliminatòries cap a la final de la màxima competició europea.

«Primer de tot hem de començar el partit sense pensar en què passarà després a Barcelona, fer-ho el millor possible i sortir a guanyar i marcar», enumerava ahir Rakitic en la prèvia del duel. «A mesura que passin els minuts es veu més fàcil, però la idea és sortir a guanyar, marcar i veure com ho podem gestionar».

Així, marcant com a mínim un gol, el Barça buscarà aplanar el camí cap als quarts de final, una cita a la qual ha estat present les últimes deu temporades. Per fer-ho, però, haurà de superar un Chelsea amb qui s'ha enfrontat dotze vegades, totes a la Champions i mai abans de l'any 2000: quatre triomfs blues, cinc empats i tres victòries blaugrana.



El record del gol d'Iniesta

Entre aquests cinc empats, un de gran record per al Barça, l'any 2009: aleshores, l'ara capità Andrés Iniesta va marcar al minut 93 del partit de tornada de les semifinals (1-1) un golàs que classificava els blaugrana per a la final de Roma, on van derrotar el United. En canvi, l'últim enfrontament entre tots dos, la semifinal del 2012, va ser per als londinencs.

Aquest cop el Barça és el favorit: és líder indiscutible de la lliga espanyola, mentre que el Chelsea només és quart a la Premier, a 19 punts del Manchester City de Pep Guardiola, i té impossible revalidar el títol. Perquè l'equip de l'italià Antonio Conte ha perdut pistonada. I per pal·liar-ho, els blues han fitxat aquest hivern el migcampista anglès Ross Barkley, de l'Everton, i el veterà davanter francès Olivier Giroud, de l'Arsenal. Dues armes a sumar a un conjunt amb dos jugadors que tindran un extra de motivació, els exblaugrana Cesc Fàbregas i Pedro Rodríguez.

«Qualsevol moment és dolent per enfrontar-te al Chelsea. Té les mateixes qualitats de l'any anterior. El seu començament d'any no ha estat tan bo però s'està refent. Tenen a Hazard o Morata, tenen un bloc que juga de manera especial però molt treballador. Ho fa difícil en qualsevol moment», va recalcar ahir l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde.

Per al partit d'aquest vespre, Valverde tornarà a confiar en el seu esquema més conservador, sacrificant un punta (Dembélé o Paco Alcácer) per prioritzar la força al mig del camp. Al costat dels intocables Busquets, Rakitic i Iniesta s'hi sumaran André Gomes o Paulinho. Un dubte que, ahir, el tècnic no va desvelar.

«A André Gomes l'he fet servir per fora i d'interior. Paulinho és un jugador que per dins arriba a l'àrea amb molta ambició. Els dos tenen capacitat de treball i desplegament», va lloar el tècnic, sense donar cap pista de la seva elecció final. Si juga el portuguès, optarà per un treball més fosc. Paulinho, en canvi, a més de múscul, suma capacitat d'arribar per marcar, el gran objectiu blaugrana.

En tot cas, Valverde té clar que no vol que es repetixin errors del passat: les golejades en els partits d'anada del curs anterior davant el PSG o la Juventus: «La intenció és començar el partit pensant en avançar-te o si pots encaminar l'eliminatòria, millor que a l'inrevés. L'any passat l'equip va tenir dos resultats molt contundents fora de casa i un el va remuntar i l'altre no va poder».

En aquest sentit, Valverde va admetre que a l'equip li ha costat marcar en els partits europeus lluny del Camp Nou. «Fins ara ens ha estat així però no vol dir que no puguem marcar. Intentarem marcar aquí», va sentenciar Valverde. «El Chelsea és un rival físic que defensa molt bé, amb jugadors que et poden sorprendre al contraatac». Per contrarrestar-ho, Valverde confia en la fiabilitat del Barça aquest curs.