Cardona rep grans especialistes de curses d'orientació

Els millors corredors del món de curses d'orientació s'han donat cita aquest dimarts al matí a Cardona, que ha acollit una de les curses del MOC Camp, una estada d'entrenament enfocada a esportistes d'alt rendiment i a seleccions internacionals que ofereix competicions d'alt nivell.

L'esdeveniment està organitzat pel Club Orientació Berguedà, que per a realitzar la cursa a la nostra vila ha comptat amb la col·laboració del Centre Excursionista de Cardona i de l'Ajuntament de Cardona. En total, han estat més de 200 els esportistes provinents de 25 països els que han participat en la cursa, entre els quals s'hi trobaven els millors del món de l'especialitat.

Aquests esportistes representen les seves respectives seleccions absolutes, que aprofiten l'esdeveniment per realitzar entrenaments que serveixen com a prova classificatòria per a poder accedir al Mundial d'aquest 2018. A Cardona, els corredors s'han hagut d'orientar per diferents carrers del centre històric per arribar fins al Castell i tornar a baixar fins a la plaça de la Fira, punt de sortida i arribada de la cursa.