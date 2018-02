Hazard: «Necessito fer un partit fantàstic»

El migcampista belga del Chelsea Eden Hazard va assegurar ahir que, en duels com el d'avui davant el Barça, cal oferir «el millor rendiment possible» i va afirmar que tant Leo Messi com Cristiano Ronaldo, jugadors amb els quals se'l compara, són «els millors de la història del futbol».

Hazard, pretès pel Reial Madrid, va admetre la dificultat que suposava enfrontar-se a un equip com el Barça i va marcar-se com a objectiu oferir un gran rendiment individual: «Aquest partit és un dels més importants. Aquest any he jugat un parell de partits al màxim nivell i el que vull és brillar com a jugador, destacar. Necessito jugar un partit fantàstic».



Conte, preparat per «patir»

L'entrenador del Chelsea, l'italià Antonio Conte, va assegurar ahir que el seu equip haurà de saber «patir amb la pilota» davant un rival que arriba com a «favorit» a l'eliminatòria. I, per tant, va convidar els seus futbolistes a ser «ambiciosos» per desenvolupar el seu propi futbol.

«Sabem les característiques que té el Barça, els agrada tenir la pilota i dominar el joc, en cada partit són capaços de generar ocasions i marcar. Hem d'estar preparats per això, estar compactes. Cal saber patir amb la pilota», va declarar Conte, que també va demanar a la seva plantilla afrontar el duel «amb entusiasme».