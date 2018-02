Melania Sorroche tornarà a optar al títol europeu, el març a Castellbisbal

La vilomarenca Melania Sorroche (Box Gym), coneguda com la Chony, tornarà a disputar un Europeu, aquest cop a Catalunya, concretament a Castellbisbal. I serà fent història en la boxa femenina espanyola doncs, per primer cop, aquesta competició la disputaran dues boxejadores estatals. La seva rival, designada per la Unió Europea de Boxa (EBU), és la canària Davinia Pérez , campiona mundial silver en pes supergall.

El combat tindrà lloc el divendres dia 16 de març a la casa cultural de Castellbisbal. Sorroche té encara en el record la mala experiència viscuda el desembre de l´any passat en la lluita pel títol continental de pes gall a Newport. Es va enfrontar a la gal·lesa Ashley Brace i un polèmic recompte dels jutges va privar la bagenca de ser-ne la campiona. De fet, va ser-ho durant una estona, fins que una maniobra estranya d´un dels jutges, que va dir que s´havia equivocat en comptar els punts, i es va canviar el resultat final del combat, quedant declarat nul quan Sorroche havia estat clarament superior a la boxejadora local al llarg dels deu combats.

Aquest no va ser el primer cop que Melania Sorroche es trobava en irregularitats dels jutges. En la lluita pel campionat intercontinental de la Federació Internacional de boxa, amb la veneçolana Ana Maria López, també va viure un combat amb un KO polèmic, igual que en el Mundial del pes gall, derrotadala vilomarenca per Mayerlin Rivas. Ambdós resultats van despertar molta controvèrsia.