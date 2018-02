Mònica Clemente, primera dona campiona d'Espanya amb la camiseta del CA Manresa

arxiu particular

Manresa i la seva comarca han tingut, amb el pas dels anys, diversos campions d'Espanya absoluts en atletisme, però cap dona s'ha penjat l'or estatal amb la camiseta del Club Atlètic Manresa. La primera ha estat la manresana Mònica Clemente, campiona en perxa indoor, dissabte a València.

La velocista manresana Loles Vives va guanyar el campionat d'Espanya absolut l'any 1978 en els 100 llisos, però en aquell moment era atleta del CN Barcelona, després del seu pas pel CA Manresa. Dos anys després, seria la primera dona que baixaria dels 12'' (11''96 a l'Estadi Serrahima). Una altra atleta de Manresa, Txell Calduch, va ser el 2009 campiona estatal dels 10.000 pertanyent al FC Barcelona, també un cop feta una primera etapa al CAM.

La navarclina Rosa Morató ha estat la més lleurejada a casa nostra. La corredora del JA Sabadell, FC Barcelona, València Terra i Mar i New Balance va ser campiona d'Espanya set vegades dels 3.000 obstacles. En aquesta prova va ser olímpica el 2008 a Tokio i finalista als Mundials d'Osaka el 2007. També es va adjudicar cinc estatals de cros i va aconseguir una plata i un bronze als europeus d'aquesta modalitat.

En l'apartat masculí hi ha tres atletes de casa nostra campions estatals absoluts. Ho va ser, als anys 40, el marxador Enric Villaplana en proves com els 10 km (un cop el 1943) i 50 km marxa (cinc vegades: el 1946, 1947, 1948 i 1950). L'any 1948 va participar als Jocs Olímpics de Londres en els 50 km, en els quals es va classificar vuitè. Els anys 1978 i 1980, Antoni Cànovas va guanyar l'estatal de javelina, una especialitat en la qual també ha estat campió tres cops el navarclí Jordi Sánchez (anys 2012, 2014 i 2015) co m a integrant del FC Barcelona, tot i que també amb passat al CA Manresa.