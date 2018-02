Nova victòria d'un intractable Nàstic infantil amb el Llagostera

El Gimnàstic de Manresa infantil continua una jornada més amb una gran estat de forma i va sumar aquest cap de setmana una nova i còmoda victòria al camp del Llagostera. El conjunt entrenat per Edu Castilla no va poder sentenciar fins a la segona meitat un partit trevat. Els escapulats van obrir la llauna en el marcador des del punt de penal i un minut més tard van ampliar distàncies amb el segon gol. En el tram final del partit, els jugadors visitants van arrodonir la victòria amb el definitiu 0-3. La setmana vinent els infantils del Nàstic rebran la visita al seu camp de l'Hospitalet.