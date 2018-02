Reconeixement a Iberdrola en els Premis Nacionals de l'Esport 2016

Els reis d'Espanya van lliurar ahir al president d'Iberdrola, Ignacio Galán, un dels guardons dels Premis Nacionals de l'Esport 2016, que atorga cada any el Consell Superior d'Esports (CSD). Aquests guardons pretenen distingir aquelles persones i entitats que, per la seva activitat o iniciativa personal o com a partícips en el desenvolupament de la política esportiva, han contribuït a impulsar o difondre l'activitat fisicoesportiva. En concret, Iberdrola va aconseguir la Copa Stadium: amb aquest guardó, que és el reconeixement esportiu més antic d'Espanya, es premia Iberdrola per la seva especial contribució durant l'any a tasques de promoció i foment de l'esport.