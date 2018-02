Tres germans perxistes i una mare entrenadora

Els bessons Laura i Ricard Clemente i la Mònica han practicat sempre la perxa, i han aconseguit grans èxits esportius en molts dels campionats en què han participat per edats i també absoluts. Tot i que la Laura ha decidit deixar-ho i emprendre un altre camí, a casa dels Clemente només es parla d'atletisme. També perquè la mare, atleta de jove (salt d'alçada i de perxa, tot i que no era una modalitat oficial per a les noies), ara és entrenadora al CA Manresa.