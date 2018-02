Les gimnastes de l'Egiba sumen 48 medalles a la Mallorca Gym Cup

arxiu particular

L´Egiba va competir a la Mallorca Gym Cup amb tretze gimnastes de diferents edats i nivells arxiu particular

Tretze gimnastes del Club Egiba van participar a l'encontre internacional Mallorca Gym Cup, una de les competicions de gimnàstica artística amb mes participants de l'estat, unes 250 gimnastes. També hi va haver gimnastes vingudes d'Alemanya, França, Italià, Holanda i un equip americà. El Mallorca Gym Cup l'organitzen el Classic Events USA i Xelska Balear. El campionat estava dividit per nivells i edats, amb classificacions individuals i per equips.

Les gimnastes de l'Egiba van aconseguir un bon grapat de medalles. Lorena Medina va guanyar el nivell elit 5.5 en la classificació general i en salt i terra, com també va ser tercera en paral·leles i quarta en barres. Mar Palliso va ser tercera a la general, primera en salt, quarta en paral·leles i barra, i cinquena en terra, en el nivell elit 5.4. En el nivell elit 5, Carla Font va aconseguir el tercer lloc a la general, així com el segon en salt, barra i terra, i el cinquè en paral·leles.

La gimnasta Laia Font va ser segona a la general, primera a la barra, tercera en terra, quarta en paral·leles i cinquena en salt en el nivell 4.4. En aquesta mateixa categoria, Aina Solà va assolir la tercera plaça a la classificació general en ser primera en salt, segona en terra i cinquena en barra. Victoria Luengo va ser vuitena a la general i tercera en paral·leles. Pel que fa a elit 4.2, la gimnasta Berta Franquesa va quedar cinquena a la general, primera en salt, tercera en terra i cinquena en paral·leles.

Quant a elit 3.7, Ona Sánchez va guanyar la general en obtenirel millor lloc en la prova de terra, el tercer en salt i barra, i el quart a les barres. Mar Royo va aconseguir la setena plaça en ser també cinquena a les barres.

Marta Cano va assolir, dins el nivell elit 3.6, la quarta plaça a la general i va ser primera a la prova de terra, segona a la barra i cinquena en salt. Per últim però no menys important, en elit 3.4, Laura Torrente va ser setena a la classificació general, segona en terra i tercera a la barra.

En la classificació per equips, en el nivell elit 5 l'Egiba va aconseguir la cinquena posició, l'equip elit 4 va ser tercer i l'equip elit 3 va acabar vuitè. A causa d'unes molèsties, la gimnasta Andrea Carmona no va poder competir, fet que va impossibilitar l'Egiba a obtenir les places de podi del Trofeu Ciutat de Palma, una competició paral·lela reservada a una classificació per equips del nivell elit 5, en el qual, tot i la important baixa, l'EGIBA va quedar a 1.3 del Xelska Balear, tot i competir amb només tres gimnastes. En el còmput final de medalles, l'Egiba va ser el club que més medalles es va endur de la competició, amb un total de 48 reconeixaments.