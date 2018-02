Membrado torna a la competició en el Ral·li Esprint Sant Julià a l'Osona

Després de mesos sense situar-se al volant del Ford Fiesta R5 (ASM Motorsport), Josep Ma Membrado i Jordi Vilamala tornen a competir, diumenge, en el Ral·li Esprint Sant Julià a l'Osona. Els diverses vegades campions de Catalunya de ral·lis, tenen com a objectiu prioritari en aquesta tornada, retrobar les millors sensacions al volant del Fiesta R5, un fet que els farà treure el màxim rendiment de la seva mecànica i en conseqüència gaudir al màxim en les especials cronometrades. La cita de l'Escuderia Osona, com és habitual, no és vàlida per a cap campionat però és una ocasió immillorable per fer la primera posada a punt.

El recorregut de la present edició del Sant Julià presenta canvis de consideració. La Collada del Vilar (5,25 km) i Casamiquela (8,41 km) seran els obstacles a superar en tres ocasions cadascun. En total els equips hauran de completar un traçat de 223,05 km, dels quals 40,98 km seran de velocitat.

Cal destacar, que es mantindrà durant el matí (entre les 10.00 i les 13.00 hores) de la jornada prèvia al ral·li (dissabte dia 24), el shakedown en el Coll de Romegats. Els equips que ho estimin oportú, tindran l'opció de provar les seves mecàniques en condicions de competició.

Després d'una temporada sense massa activitat, Membrado torna al món dels ral·lis amb les idees molt clares, pel que fa a com afrontarà el 2018, així ens ho comentava: «Disputarem les proves que ens motivin, amb l'objectiu de passar-ho tan bé com sigui possible i evitar a tot moment la pressió d'haver de lluitar pels punts d'un campionat. Ara mateix no tenim un calendari definit, decidirem sobre la marxa les curses en les quals sortirem a competir. Així doncs, per començar el Ral·li Esprint Sant Julià: Pensem que és una bona manera d'iniciar la temporada. És un ral·li en el qual hi ha molt ambient, prop de casa i especials que coneixem. No hi ha dubte que és una excel·lent ocasió per provar-nos després d'un període d'inactivitat»