Modric i Marcelo són dubte per jugar la tornada davant el PSG de Neymar

Luka Modric és baixa en el Reial Madrid per enfrontar-se aquesta tarda al Leganés (18.45 h) en el partit ajornat en el seu moment perquè els blancs estaven disputant el Mundial de Clubs. El croat s'ha ressentit de l'isquiotibial i se suma a les baixes ja conegudes de Marcelo i Toni Kroos, tot i que a Madrid són optimistes respecte a la seva recuperació per jugar davant el PSG la setmana que ve.

«S'ha ressentit de l'isquiotibial i no s'ha entrenat. Estem pensant només en recuperar-lo ràpidament. Crec que és poca cosa», va explicar ahir el tècnic madridista, Zinedine Zidane. Modric ja no va jugar diumenge passat davant el Betis i és dubte per a la tornada de la Champions, com Marcelo i Kroos. «Jo confio sempre i seré positiu», va explicar Zidane. «Em molesta veure tres o quatre jugadors fora, però és el que ens toca. Espero que sigui poc».

Posteriorment, el club madridista va confirmar les lesions tant de Modric com de Marcelo, que es va fer mal a la primera meitat del partit de diumenge passat davant el Betis. Tots dos van passar ahir proves mèdiques, que els van donar idèntic resultat amb «una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta», de la qual estan «pendent d'evolució».