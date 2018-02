Un Sevilla en línia ascendent rep el United de Mourinho

El Sevilla rep aquest vespre el Manchester United al Sánchez-Pizjuán (20.45 h, BeinSports) en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions. Un duel entre els dos últims campions de la Lliga Europa que ara s'enfronten a la recerca d'un bitllet per als quarts de final de la màxima competició europea.

Els sevillistes arriben a la cita animats per poder examinar-se a en una eliminatòria de la Champions després de conquistar la Lliga Europa fa dos anys, ja que en la seva última presència no van passar de la fase de grups. Per la seva part, el Manchester United està obligat a classificar-se després de tres temporades sense fer-ho.

Jugar l'anada al Sánchez-Pizjuán ha de ser clau per al Sevilla, que haurà de fer un bon resultat abans d'anar a Old Trafford, on el el United de José Mourinho espera rematar l'eliminatòria.

No tot passa per guanyar a casa, però gairebé. Ho sap el Sevilla, que ha guanyat els dos últims partits de lliga i ja s'ha classificat per a la final de la Copa del Rei, en la qual s'enfrontarà al Barça pel títol.