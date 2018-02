El Cadí topa amb Ferrari i la muralla defensiva aragonesa

La intensitat defensiva del Mann Filter i l'encert de Shacobia Barbee i, especialment, de Paola Ferrari van ser una llosa massa gran perquè el Cadí es pogués endur un triomf que hauria estat d'or de Saragossa. Les de la Seu no es van rendir mai, però sempre van anar a remolc. Un parcial de 15-5 a l'equador del segon quart amb l'ala paraguaiana d'estilet va ser clau en el domini aragonès. Les 25 pèrdues de pilota de les urgellenques producte del bon treball al darrere de les locals va ser l'altre element decisiu.

I això que les noies que entrena Bernat Canut van començar i acabar bé. Però, entremig, la qualitat individual de jugadores experimentades, com l'esmentada Fer-rari o Gabi Ocete i Luci Pascua, van ser fonamentals. Al primer quart, les urgellenques es van plantar en el partit i van aprofitar les moltes errades locals. Van ser cinc minuts de domini blanc-i-blau. Però a partir de l'empat a 9 el matx va agafar el color verd del Mann Filter i sempre més el domini va ser local. Especialment quan al següent quart Ferrari va anotar tretze punts consecutius per al seu equip i va fer passar el marcador d'un igualat 18-17 a un clar 33-22.

El Cadí no es va rendir mai. L'empenta i encert especialment d'Helena Oma i els tirs lliures de què van disposar a causa de l'agressivitat defensiva local van mantenir gairebé sempre les urgellenques en el partit, tot i que arribarien a estar catorze punts per sota en un parell d'ocasions. Si les urgellenques s'acostaven, algunes bones accions, ara de Barbee, ara de Pascua, mantenien el Cadí a ratlla. Justament, les locals se les prometien molt felices quan a manca de poc més de tres minuts es van situar 64-50. Les de la Seu van intentar reaccionar, però els dos triples finals d'Oma i d'una poc fina Mehryn Kraker no van ser suficients.