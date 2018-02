«En la final vam patir més del compte, vam desaprofitar deu pilotes de partit»

Marc Monclús, un manresà de 18 anys que estudia segon de Batxillerat, és una de les joves promeses del tennis de les nostres comarques, tal com demostra el fet que al principi d´aquest mes, a les instal·lacions del Centre Municipal de Tennis de la Vall d´Hebron, es va proclamar campió de Catalunya de dobles masculins fent parella amb l´arbucienc Guillem Arnó. Des de fa tres anys, el bagenc s´entrena entre cinc i sis hores diàries al CAR de Sant Cugat del Vallès.

P Quan es va iniciar en el món del tennis?

R Abans els meus pares jugaven a tennis, i quan tenia sis anys van decidir apuntar-me a l´escola del Club Tennis Manresa. De seguida em va agradar l´esport, i un any després ja m´exercitava gairebé cada dia. Finalment, als 10 anys vaig començar a prendre part en competicions.

P Abans del seu èxit al català de dobles ja havia fet grans resultats en individual.

R Fa dos anys vaig acabar entre els 120 primers del rànquing mundial sub-16, i l´any passat, sent júnior de primer any, vaig ser subcampió català absolut de Tercera i vaig arribar a les semifinals d´un torneig internacional que es va fer a Barcelona i en què hi prenien part les millors raquetes mundials de la categoria.

P I a principi d´aquest mes va arribar el triomf al campionat de Catalunya. Endur-vos el títol era el vostre repte?

R Sí, amb el Guillem volíem ser campions en el nostre darrer any en les categories base. Portem tres anys entrenant-nos junts per tal d´aconseguir-ho. El partit de quarts de final va ser ajustadíssim i en les semifinals vam guanyar amb més comoditat. En la final ens vam enfrontar als primers caps de sèrie, Max Alcalá i Oriol Fillat. Anàvem 6-2 i 5-2, i, per tant, ho teníem gairebé encarrilat. Però vam desaprofitar fins a deu pilotes de partit i vam haver de patir molt per tancar el set per 7-5.

P A partir d´ara, quins són els seus objectius aquest curs?

R Simplement millorar el meu rànquing júnior, tant en individual com en dobles. Ara estic al lloc 853, i si arribo als 300 primers tindré la opció de jugar la fase prèvia d´un gran eslam, una fita que em faria il·lusió. De fet, crec que ho puc assolir a l´Obert dels Estats Units, ja que ara sóc júnior de segon any i puc arribar a rondes més avançades que el curs passat.

P Des de fa tres anys s´entrena al CAR de Sant Cugat.

R Sí, em van oferir una beca i amb la família vam decidir que era un canvi que necessitava en diversos aspectes. Tot i això, en les competicions segueixo representant el Club Tennis Manresa.

P Quina és la seva rutina setmanal d´entrenaments?

R Cada dia m´exercito entre cinc i sis hores. De vuit a deu del matí fem la primera sessió i després tenim classe fins a les 12.30 h. Llavors tornem a agafar la raqueta fins a les 14 h. De les 15.15 h fins a les 17.40 h estem a les aules, i tot seguit ens entrenem fins a les 20 hores.

P Prefereix jugar en individual o en dobles?

R Em sento còmode en les dues modalitats, però prefereixo en individual, ja que t´has d´espavilar més a la pista, hi ha més nivell i és més difícil arribar lluny. Això fa que hagis de millorar constantment per obtenir bons resultats, un fet que m´agrada. En canvi, en dobles, el fet de jugar acompanyat et facilita una mica més les coses.

P Com es definiria com a jugador?

R Sóc un tennista resistent, agressiu i que intenta aprofitar el drive. En canvi, he de millorar el servei i la mentalitat.

P A més llarg termini, quins objectius es marca?

R M´agradaria dedicar-me professionalment al tennis i arribar a ser un dels 100 millors en el rànquing de l´ATP.

P Quins són els seus referents?

R En tinc dos: el serbi Novak Djokovic, que té un estil de joc similar al meu, i Rafa Nadal, del qual admiro la seva agressivitat.