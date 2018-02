L'Igualada Rigat es vol fer valer a la Copa davant un vell conegut, el Noia

Avui es veuran les cares per cinquena vegada aquesta temporada l'Igualada Rigat i el Noia Freixenet. Serà a Lloret de Mar, on es disputa la Copa del Rei. Els anoiencs disputaran els quarts de final (18.45 h) davant el mateix rival que van tenir a la lliga dissabte passat. L'Igualada Rigat va encaixar una dolorosa derrota per un ajustat 4 a 5. El balanç entre els dos equips és d'una victòria per als de l'Igualada i tres per als de Sant Sadurní, entre un amistós de pretemporada, els quarts de final de la lliga catalana i els dos enfrontaments de lliga.

Un cop fet el sorteig dels emparallaments de la Copa del Rei, el tècnic de l'Igualada Rigat, Ferran López, curiosament de Sant Sadurní, ja va avisar que el Noia era un «rival complicat, amb una plantilla molt equilibrada i amb moltes variants tàctiques i tècniques». Després de l'ensopegada a la lliga de dissabte (a la segona volta, l'Igualada Rigat no coneix la victòria), la consigna dels darrers entrenaments ha estat la de fer-se valer aquesta tarda a Lloret. Després de perdre amb el Noia dissabte, Ferran López comentava que «vam fer un bon partit, vam cometre poques errades, però el problema és que el Noia va estar molt efectiu en aprofitar-les. A més, vam tenir una gran capacitat de reacció després del 0 a 3, però amb poc premi. El sentiment al vestidor és que els dos equips estem molt igualats». En el darrer enfrontament amb el Noia va haver-hi moltes crítiques cap a la parella arbitral: «És una feina complicada i, sense cap sospita de premeditació, el gol del Tety era absolutament legal. Espero que a la Copa no es repeteixin els errors».