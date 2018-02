Quim Salarich cau en la segona màniga de l'eslàlom dels Jocs de Pyeongchang

Sense excessius nervis i amb molta il·lusió s'ha estrenat la matinada de dijous l'osonenc de La Molina Club d'Esports (LMCE) Quim Salarich en uns Jocs Olímpics d'Hivern, a PyeongChang. I tot i fregar el Top 30 en la primera mànega, i ser 33è, després el de Malla no ha pogut millorar posicions a causa d'una sortida de pista.

De fet, el circuit d'eslàlom muntat a la pista Rainbow 1, al Yongpyong Alpine Skiing Centre, ha estat escenari de moltes sorpreses i ja la primera mànega ha deixat fora de competició a la meitat dels 108 participants. Entre els perjudicats, el basc format a Catalunya, Juan del Campo, així com el màxim favorit al títol, el totpoderós Marcel Hirscher.

Salarich, que havia trobat les bones sensacions en els entrenaments previs, no estava content amb la primera mànega, on ha marcat un temps de 52.07: "Aquests dies m'he trobat molt bé i tenia clar el que havia de fer a la competició, però està clar que la cursa no ha estat bona. En la primera mànega he pagat car alguns errors en un traçat molt arrítmic".

La dinàmica, en part, ha canviat en la segona mànega, on el circuit ha generat un major ritme entre els esportistes. Tot i això, l'esquiador format a La Molina s'ha sortit, igual que l'altre gran aspirant a la medalla d'or (junt amb Hirscher), el noruec Henrik Kristoffersen.

Aquest complex i juganer eslàlom, una de les proves més esperades pels aficionats a l'esquí alpí, ha acabat coronant el suec Andre Myhrer, que amb un temps d'1:38.99 s'ha imposat al suís Ramon Zenhäusern i a l'austríac Michael Matt. S'han quedat a les portes del podi els tres corredors francesos.