El Sevilla s'estavella amb De Gea i el desencert contra un defensiu United

El Sevilla va merèixer guanyar ahir el Manchester United al Sánchez-Pizjuán però viatjarà a Old Trafford amb un 0-0 que ho deixa tot obert. No és un resultat tan dolent, ja que un gol andalús a Manchester obligaria molt a un United que té tanta qualitat com falta de joc ofensiu, res estrany tractant-se d'un equip de Mourinho. Ahir, el portuguès no va fer sortir tota l'artilleria, que en té molta, fins al tram final, però va semblar que ja li estava bé no perdre.

La primera meitat va ser totalment sevillista quant a domini i també en ocasions, sobretot en un tram final increïble. Va avisar Banega, al minut 41, amb una centrada que va parar De Gea, el gran protagonista del xoc, que ja havia fet una magnífica intervenció a xut de Muriel al minut 3. Abans del descans, però, i a continuació d'un refús de Lindelöf, va fer dues parades antològiques, la primera a cop de cap de Nzonzi però, sobretot, una segona de genial després d'una rematada de cap a boca de canó de Muriel.



Intentant-ho tot

El Sevilla va tornar a dominar tota la segona part, però en aquesta oportunitat no va fer tantes ocasions davant de la porteria rival. Lenglet va posar a prova De Gea i també ho va fer Banega amb un llançament fluix de falta. La millor arribada va ser amb un cop de cap de Sarabia que va anar massa alt i després amb un xut centrat de Muriel.

Sense fer canvis, els andalusos van disminuir físicament i els anglesos, que havien fet entrar Rash-ford i Martial, van buscar una contra salvadora. Van estar a punt de trobar-la amb una combinació entre el primer i Pogba, que ahir va ser suplent i va entrar per Ander Herrera, lesionat, però la rematada del jove internacional anglès va anar desviada.