arxiu particular

Títol estatal per als Mountain Runners de Berga

Una representació dels Mountain Runners de Berga va participar en els campionats d'Espanya de clubs d'esquí de muntanya en les categories júnior i cadet. Eloi Escobet, Bernat Raja, Tomeu Comellas, Ot Ferrer, Joan Soler, Enric Baños, Ares Torra, Núria Torra, Núria Gras, Aina Monné i Maria Costa van aconseguir la primera posició, per davant del club madrileny Tierra Tragame. Els Mountain Runners lamenten que la federació catalana no tingui un campionat català i que no dongui suport als clubs que practiquen aquesta modalitat.