Classificacions blanc-i-vermelles i eliminacions del Vila-real i de la Reial

L'Atlètic de Madrid, amb molta facilitat, i l'Athletic Club de Bilbao, patint fins a l'últim minut, van accedir a vuitens de final de la Lliga Europa, el sorteig dels quals es farà avui a Nyon. En canvi, el Vila-real i la Reial Societat no es van poder recuperar dels mals resultats de l'anada i van haver de deixar la competició.

Al Wanda Metropolitano, un Atlètic amb només tres titulars i podent donar descans a molts jugadors de cara a la seva visita de diumenge a Sevilla, va derrotar 1-0 el Copenhaguen. A l'anada, ja havia vençut 1-4 i ahir en va tenir prou amb un gol de Gameiro per complir l'expedient.

A San Mamés, en un ambient enrarit per tot el que havia succeït a l'exterior, l'Athletic de Bilbao es va haver de refiar de l'1-3 obtingut a Moscou contra l'Spartak perquè ahir va perdre 1-2. Luiz Adriano va avançar els russos en l'últim minut de la primera meitat, però Etxeita va empatar als dotze de la represa. L'Spartak, però, va fer el segon, obra del paraguaià Melgarejo, al minut 85 i va fer patir els aficionats bascos.



Dues decepcions

Els que no van poder passar ronda van ser el Vila-real i la Reial Societat. Els castellonencs, que ja havien perdut 3-1 al camp de l'Olympique de Lió, també van caure ahir a l'Estadi de la Ceràmica. Jaume Costa va ser expulsat i, tot seguit, Traoré va fer l'únic gol dels francesos, que podrien jugar la final a casa si s'hi classifiquen.

Per la seva banda, la Reial havia empatat (2-2) a casa i va caure ahir per 2-1 a Salzburg. El gol de Raúl Navas, que després va ser expulsat, no va ser suficient davant dels de Dabbur i Berisha.

A part d'aquests equips, també es van classificar el Lokomotiv de Moscou, el Dinamo de Kíev, la Lazio, el Leipzig, l'Sporting de Lisboa, el Viktoria Plzen, el Zenit, elMilan, l'Arsenal, el Borussia Dortmund i l'Olympique de Marsella.