L'Oviedo fitxa Mike Carlson i fa fora Maynard

L'Oviedo, entrenat per Carles Marco i rival directe de l'ICL Manresa, va anunciar ahir el seu segon fitxatge de la setmana, després de l'ala croat Zoran Vrkic: ara arriba l'ala-pivot nord-americà Mike Carlson, de 26 anys i 2,06 metres d'alçada, que supleix Drew Maynard, que ahir es va desvincular del conjunt asturià.

Carlson ja té experiència a la LEB Or, on ha jugat tres temporades. Les dues primeres ho va fer al Clavijo (2014-15 i 20015-16), i el curs passat va formar part del Gizpukoa, amb qui va aconseguir l'ascens a l'ACB, i va ser una peça clau del conjunt basc: 15,7 punts de mitjana per partit. De fet, Carlson continuava entrenant-se amb el Gipuzkoa, mentre es recuperava d'una lesió de genoll.

«Estem molt il·lusionats amb l'arribada d'en Mike i esperem que pugui adaptar-se com més aviat millor a l'equip i pugui ajudar-nos en la posició d'ala-pivot», explicava el director general de l'Oviedo, Hèctor Galán. «Coneix a la perfecció la nostra lliga i va ser peça clau a l'hora d'aconseguir un ascens la temporada passada», afegia sobre les seves virtuts.

S'espera que Carlson arribi en els propers dies a Oviedo per començar a entrenar-se amb els seus companys, però el club no va informar de si podria debutar demà, en la visita del conjunt de Carles Marco al Prat, en un dels millors partits de la jornada.