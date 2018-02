Lundberg manté imbatuda Dinamarca amb un recital

El danès Gabriel Lundberg ha deixat Manresa uns quants dies per jugar amb la seva selecció, per segon cop aquesta temporada, i de nou ha fet un gran partit. L'escorta de l'ICL Manresa va brillar ahir en la victòria de Dinamarca davant Albània, per 82-69, en el seu segon partit del preeuropeu.

Lundberg es va exhibir amb 28 punts i un gran encert en els triples: sis llançaments anotats de vuit intents. A més, va agafar 10 rebots i va repartir 4 assistències, va acabar amb un total de 31 de valoració i va ser el jugador més destacat del partit.

Dinamarca va dominar tot l'enfrontament, des del 25-17 del primer quart, i ja no va deixar escapar la iniciativa en el marcador. De res no va servir a Albània el gran partit de Klaudio Ndoja: el jugador de la Virtus de Bolonya, de la primera divisió italiana, va anotar 29 punts i va agafar 5 rebots per a 28 de valoració.

Amb aquest resultat, Dinamarca lidera el seu grup amb un balanç de 2-0, seguida per Armènia (1-1) i Albània (0-2). Les dues perseguidores dels danesos s'enfronten diumenge, quan Lundberg ja haurà tornat a Manresa per jugar amb l'ICL davant el Palma al Nou Congost (19 h).

El compromís següent de l'escorta amb la seva selecció ja no afectarà el conjunt manresà, encara que aquest cop no s'ha perdut cap partit amb l'equip. Lundberg tornarà al seu país a l'estiu, quan s'hagi acabat la temporada a la LEB Or: Dinamarca rep Armènia el 28 de juny.