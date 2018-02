Quim Salarich cau en la segona baixada de l'eslàlom en el seu debut

L'esquiador osonenc de La Molina Club d'Esports Quim Salarich no va poder finalitzar la segona màniga de l'eslàlom especial en la jornada del seu debut als Jocs Olímpics de Pyeongchang. Salarich va caure després de no haver pogut quedar entre els trenta millors a la primera baixada, els quals disputen la victòria en ordre invers a la seva classificació, i va ser 33è després d'un primer descens força mogut en què ja va estar a punt d'anar a terra.

Sortint amb el dorsal 40, l'osonenc va veure com, dos abans, el seu company, el basc format a Catalunya Juan del Campo, també queia a terra i no podia finalitzar. L'esquiador de Malla, que havia trobat les bones sensacions en els entrenaments previs, no estava content amb la primera baixada, en què va marcar un temps de 52.07: «Aquests dies m'he trobat molt bé i tenia clar el que havia de fer a la competició, però està clar que la cursa no ha estat bona. En la primera màniga he pagat car alguns errors en un traçat molt arrítmic», el de Yongpyong.



Doble sorpresa

La competició, pel que fa als llocs del podi, va ser més que sorprenent des de l'inici. El gran favorit per guanyar, el dominador de la Copa del Món, Marcel Hirscher, va caure en la primera màniga i va deixar el camí lliure al seu habitual rival durant tota la temporada, el noruec Henrik Kristoffersen, però aquest també va caure a la segona quan ho tenia tot a favor. El triomf va ser per al veterà suec André Myhrer, que va superar el suís Ramon Zenhäusern i l'austríac Michael Matt. Ahir també es va disputar la combinada femenina, amb primer i tercer llocs per a les suïsses Michaela Gisin i Wendy Holdener i segon per a la nord-americana Mikaela Shiffrin.