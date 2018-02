Recital defensiu per arribar a semifinals

L'Igualada Rigat va fer història i es va classificar per a les semifinals de la Copa del Rei, que es disputa a Lloret de Mar, després de derrotar un Noia Freixenet que l'havia vençut en tres dels quatre partits que els havia enfrontat enguany. Els arlequinats van basar la victòria en una espectacular exhibició defensiva, que va deixar sense recursos l'equip de Sant Sadurní, que fins i tot va arribar a fallar una falta directa amb la classificació ja decidida.

Des de l'inici es va veure que la tàctica de l'equip de Ferran López era estar molt ben plantat darrere i sortir en ràpids contraatacs. Elagi Deitg va aparèixer en els primers minuts per aturar les rematades de Nil Roca, però tampoc no es pot dir que l'equip patís quan Oriol Vives va avisar amb una aixecada de bola que va estar a punt de ser el primer gol. Aquest arribaria tot seguit.



Gol psicològic

Va ser en una acció personal de Sergi Pla, que va patinar en paral·lel a la porteria, de dreta a esquerra, i de molt lluny va etzibar un tir duríssim que va entrar per l'escaire dret de Chus Fernández. L'anotació era important, ja que era l'Igualada qui ara no tenia pressa. El Noia es va desvetllar amb un seguit d'accions de Nil Roca i, sobretot, amb la potència d'Humberto Mendes, que va arribar a estavellar la bola a l'exterior del pal esquerre d'Elagi Deitg. El descans arribava en el millor moment per recuperar forces.



Amb control absolut

I l'inici de la segona meitat encara va ser millor, ja que els contraatacs eren cada cop més perillosos. Roger Bars i Oriol Vives van posar a prova Fernández amb sengles xuts perillosos, fins que, als cinc minuts, va arribar el segon. El mateix Vives va recollir una bola que se li escapava, va fer mitja volta i va superar un Chus Fernández, ara sí, descol·locat.

El tècnic de l'equip de Sant Sadurní, Pere Varias, buscava solucions mentre Ferran López jugava amb els titulars i Tety Vives per seguir situant una muralla. A més, l'Igualada Rigat va disposar d'una falta directa, però Met Molas no va saber superar el porter rival.

El patiment, però, duraria poc més. Va ser després d'una gran aturada de Deitg a un xut de Sergi Llorca quan l'Igualada va armar un contracop i Roger Bars, pel pal curt, va anotar el tercer. Escac i mat. Només faltaven sis minuts i, malgrat que el Noia va disposar d'una falta directa per la desena falta dels igualadins, Elagi Deitg va tornar a aparèixer a 1.06 per al final per aturar el llançament de Martí Casas. La defensa feia semifinalista els arlequinats.