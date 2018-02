El Barça paga la ressaca de la Copa i el Madrid l'esclafa

Cinc dies després del seu duel en la final de la Copa del Rei, guanyada de manera inesperada pel Barça, els blaugrana es tornaven a enfrontar al Reial Madrid, que va venjar-se amb una contundent victòria al Palau Blaugrana en un partit que va suposar gairebé la sentència de l'equip de Pesic a l'Eurolliga.

Tot i el que tècnic havia promès competir fins al final al torneig europeu, la seva classificació per als play-off era una quimera, i les baixes que va tenir anit van acabar de minvar el conjunt blaugrana. Pau Ribas i Rakim Sanders no van jugar per problemes físics, i Pierre Oriola no va fer-ho per grip.

Sense tres dels seus jugadors amb més caràcter, el Barça va patir des de l'inici davant un Madrid que tenia ganes de revenja i que, a més, es juga una posició de privilegi al final de la temporada regular: els blancs són quarts, amb un balanç de 14-9, empatats amb els seus tres perseguidors (Zalgiris, Khimki i Panathinaikos).

El partit va quedar gairebé decidit després de només deu minuts, quan el Madrid va signar un parcial de 13-30. Després, una petita reacció blaugrana va ser un miratge: els homes de Pesic es van acostar a només deu punts (33-43) però al descans la diferència era més propera a la vintena. I durant el darrer quart, la diferència va superar la trentena de punts. Al final, però, el Barça va evitar endur-se la pitjor derrota davant el Madrid a l'Eurolliga.

En els altres partits disputats ahir, el Khimki va superar el Panathinaikos de Xavi Pascual en un duel directe (78-61), el Zalgiris de Jasikevicius va guanyar a la pista de l'Anadolu Efes (70-86) i el Brose va superar amb claredat l'Estrella Roja amb 13 punts i 13 rebots del pivot exmanresà Dejan Musli (86-62).