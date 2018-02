El Breogán pateix per vèncer a Castelló, el Melilla guanya i el Palència és a play-off

El líder a la LEB, el Breogán, va haver d'esforçar-se al màxim i va patir fins gairebé el darrer segon per guanyar a Castelló (89-91). El conjunt gallec va trencar el partit just abans del descans, quan ja havia anotat 53 punts. Però a la segona meitat es va adormir, el Tau va començar a veure cistella amb més facilitat i es va arribar a un final igualat en què els tirs lliures i alguna decisió controvertida dels àrbitres van decidir. També va ser vital en el tram final algunes de les cistelles que van portar el base Ricardo Uriz a acabar amb 23 punts. El navassenc Salva Arco, per la seva part, en van anotar tres.

També va fallar el principal perseguidor de l'ICL, el Melilla, que suma les mateixes victòries que els manresans (17) després de superar ahir el Clavijo per 76-68. El pivot Javi Guerra, amb 15 punts, i el base Dani Rodríguez, amb 14, van ser els dos puntuals un cop més del triomf dels melillencs, que van fer estèril el partidàs d'Evan Yates: 25 punts i 14 rebots per a 40 de valoració.



Gran estrena de pavelló

El Palència continua la seva escalada de posicions a la classificació i ja és a llocs de play-off després de vèncer anit l'Osca per 78-63 en la reestrena del seu pavelló, en procés de remodelació des de la temporada passada. Miso la liderar l'anotació del Palència amb 15 punts, ben acompanyat per dos exjugadors del Bàsquet Manresa, Jordi Grimau i Sergi Pino, que van anotar 11 punts cada un.

El damnificat per l'entrada del Palència a play-off és el Càceres, que va perdre amb el Sammic per 77-81. I el Lleida també s'allunya dels llocs de privilegi després de perdre amb el Corunya (72-78). D'altra banda, l'Ourense continua allunyant-se dels llocs de descens que tantes jornades va ocupar: ahir va guanyar a Valladolid (81-93) amb un partidàs del pivot Davis Rozitis (22 punts i 13 rebots).