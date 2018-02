El CE Manresa visita avui el difícil camp del Sant Cugat

El Manresa juga aquesta tarda (18.10 h) al camp d'un Sant Cugat que diumenge passat va ser capaç de vèncer a casa d'un dels equips de la part alta de la classificació, el can Vidalet (2 a 3). Això, tot i que els vallesans són penúltims en una dura lluita per la permanència (la té a dos punts).

El Manresa recupera per a aquest enfrontament dos dels seus centrals, Agus, recuperat d'una lesió al genoll, i el francès Florent, que estava sancionat diumenge passat contra el Sabadell B; per contra, el tècnic, Dani Andreu, no podrà disposar del també defensor Moha per acumulació de targetes.

Segons l'entrenador del conjunt blanc-i-vermell, el Sant Cugat «és un equip que he vist molt aquesta temporada. Fa tres jornades que no perd i s'ha reforçat per evitar el descens. Haurem d'estar alerta perquè, si no, ho podem passar malament. Ara són un equip temible. De totes formes, si volem ser campions, no podem fallar».

Dani Andreu considera que «de mica en mica anem agafant confiança a casa, on hem fallat molt aquesta temporada. A fora, almenys de moment, no tenim tants dubtes». El Manresa és segon a cinc punts del líder, la Fundació Grama, i en té també cinc d'avantatge respecte del tercer classificat, la Montañesa.



L'Igualada segueix llançat

Pel que fa al grup 2, l'Igualada vol seguir la seva bona ratxa de resultats i aspira a finalitzar la jornada en posició de promoció d'ascens. Els anoiencs, que han guanyat els dos darrers partits, reben el Sant Ildefons, desè classificat, que té la mateixa ratxa. Una victòria, combinada amb entrebancades del Viladecans, que és dos punts al damunt i que visita el Lleida B a la mateixa hora, i del Martinenc, que demà a les dotze visita el líder, el Sant Cristóbal, i que té un punt d'avantatge sobre l'Igualada, podria acabar amb l'equip de les Comes en segon lloc.

Pel que fa als equips de Segona Catalana, al grup 4 l'Avià rep avui a les quatre el Sabadell Nord i el Berga visita, mitja hora més tard, el camp del Molletense. Demà, el Gironella jugarà el seu partit a les dotze del migdia al camp d'un Ripollet que també ocupa la zona mitjana i el Sallent té possibilitats clares de victòria, ja que a les 16.30 rep un Can Rull que ocupa un dels darrers llocs.

Pel que fa al grup 4, el Solsona juga avui a les 17.30 a Torrefarrera i demà l'Organyà visita el Cas- tellserà a les cinc de la tarda.