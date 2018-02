L'ICL esquiva els efectes del virus FIBA

Un partit absent de tres de possibles. És el mal menor que ha patit l'ICL Manresa amb el danès Gabriel Lundberg per les finestres de la FIBA, amb partits de seleccions a mitjan curs i sense que la LEB Or s'aturi. Un balanç prou favorable al conjunt manresà, que demà disposarà de l'escorta per rebre el Palma al Nou Congost (19 h).

A més, el tècnic de l'equip, Aleix Duran, espera que Lundberg pugui mantenir el gran rendiment que va mostrar dijous amb la seva selecció davant Albània, amb 28 punts, sis triples anotats de vuit intents, i 10 rebots. Al Congost no esperen una davallada del danès com sí que va passar a final de novembre, en la primera convocatòria amb el seu país.

«Hi ha dos aspectes que espero que el facin diferent», analitza Aleix Duran. «Primer, que han estat menys dies i que no es perd cap partit; i l'altre, que ell ja coneix el seleccionador, que l'altra vegada era nou, i també té més per la mà l'equip d'aquí. Amb Dinamarca ja no s'ha hagut d'adaptar a un nou tècnic i a una nova filosofia».

Duran també es mostra satisfet pel nivell mostrat per Lundberg amb Dinamarca: «Li van sortir bé les coses i esperem que aquesta confiança li doni una inèrcia». I confia en la maduresa del danès per no repetir un sotrac com el posterior a la primera finestra: «Pel que he parlat amb ell, de l'altra vegada en va treure lliçons».

Tot i que s'ha vist prou afavorit en aquesta finestra, Duran critica que la federació espanyola no atura la LEB Or si hi ha partits de seleccions: «És una falta de coordinació que no té sentit. No té sentit que l'ACB s'aturi i la LEB, que és la competició màxima de l'organisme que porta el tema de seleccions, no ho faci. No hi veig el sentit per més que m'ho expliquin».

De fet, el tècnic de l'ICL es mostra alleujat perquè podria haver estat pitjor: «Gran Bretanya podria haver convocat Hamilton». I per això destaca que «són coses que no tenen explicació i no afavoreixen la LEB ni les seleccions, només trepitgen interessos i generen problemes».



Dos pivots clau, baixa

«Nosaltres no hem estat dels més perjudicats. Condiciona la competició», conclou Duran sobre les finestres de seleccions de la FIBA. I entre els més perjudicats, els dos equips que precedeixen l'ICL a la classificació: el Prat, segon, i el líder Breogán.

Els catalans reben avui l'Oviedo sense un dels seus puntals: el pivot romanès Emanuel Cate, que en l'última jornada va anotar 14 punts i va agafar 21 rebots, va jugar ahir a Croàcia i dilluns s'enfronta a Itàlia. Una absència que pot afavorir l'ICL, ja que el Prat és just davant dels manresans a la classificació i té una baixa important.

Un altre dels equips de dalt que han patit el virus FIBA és el líder Breogán, que es va quedar sense el bosnià Emir Sulejmanovic, el seu millor home les darreres jornades, per jugar ahir a Castelló. Per sort per als gallecs, el suec Johan Lofberg va alliberar-se d'anar amb la selecció perquè només l'havien cridat per entrenar-se i ahir va anotar tirs lliures clau en el tram final davant un Tau que tenia dues desercions: el dominicà Juan José García, ex del Bàsquet Manresa, i l'islandès Aegir Steinarsson han renunciat a jugar amb la selecció en aquesta segona finestra per no perdre's cap partit del seu equip, que pugna per consolidar-se en les posicions de play-off.



Els perseguidors, afavorits

Si els dos equips que precedeixen l'ICL a la classificació han tingut baixes per les convocatòries de seleccions, els dos perseguidors dels manresans s'han vist afavorits: l'Oviedo no té baixes per jugar avui al Prat i el Melilla tampoc en tenia ahir per rebre el Clavijo, que no disposava del pivot holandès Terrence Bieshaar.

De la resta de partits d'ahir, només n'hi havia un sense baixes per les seleccions: el Càceres-Sammic. En els altres, el Lleida no disposava de l'estonià Kregor Hermet (0 minuts amb la seva selecció) per rebre el Corunya, que va recuperar a temps el danès Jonathan Gilling; el Palència es va quedar sense el base Sani Campara (inèdit amb Bòsnia) per enfrontar-se a l'Osca; i el Valladolid tenia la baixa del pivot holandès Jito Kok per rebre un Ourense sense el finlandès Roope Ahonen.

Demà, en el Barça B-Araberri hi haurà una baixa per equip: els blaugrana no tenen el letó Rodions Kurucs, que últimament estava en dinàmica del primer equip, i l'Araberri ha perdut el pivot dominicà Jonathan Araujo.