L'Igualada Rigat encara sense cap pressió la semifinal amb el Liceo

L'Igualada Rigat va descansar ahir i va carregar piles de cara al partit d'aquesta tarda (18.45 hores, Esport3), que l'ha d'enfrontar al Liceo. Es tracta de la primera semifinal de la Copa del Rei, un partit que els anoiencs no disputaven des del 2006. Aleshores van perdre contra el Barça. Avui juguen contra el líder de la lliga, un conjunt gallec, amb els germans suriencs Lamas al capdavant, que és clar favorit i que tindrà la pressió d'haver-se de classificar. El primer dia ja va donar una lliçó de superioritat en derrotar l'amfitrió, el Lloret, en només mitja part.

La defensa ha de tornar a ser clau per als de Ferran López, que dijous van tapar tots els forats i van treure de polleguera els jugadors del Noia, que no van disposar d'oportunitats clares, excepte una falta directa i un pal.



Barça-Reus, l'altre partit

Els altres dos semifinalistes, que jugaran després del duel entre el Liceo i l'Igualada, seran els esperats, el Barça Lassa i el Reus Deportiu. Els blaugrana van haver de remuntar un gol de l'exigualadí Raül Pelicano però es van imposar per un clar 5-1 al CityLift Girona, amb dues anotacions de Pablo Álvarez i Ignacio Alabart i una de Lucas Ordóñez. Més igualat va ser el partit entre el Reus i l'ICG Software Lleida, amb triomf per a l'equip del Baix Camp per 7-6. Els lleidatans van aguantar fins al 3-3 però un parcial de 3-0 va ser decisiu. Van marcar Álex Rodríguez (2), Marín, Casanovas, Marc Torra, Salvat i Bancells pel Reus, i Candanedo (2), Creus, Giménez (2) i Di Benedetto pel Lleida.