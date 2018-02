Rival assequible per als matalassers i no tant per a l'Athletic als vuitens

L'Atlètic de Madrid es veurà les cares amb el Lokomotiv de Moscou, amb l'anada al Wanda Metropolitano, i l'Athletic de Bilbao, amb l'Olympique de Marsella, amb tornada a casa, segons el sorteig dels vuitens de final de la Lliga Europa que es va fer ahir a Nyon.

Matalassers i russos només s'han enfrontat una vegada a Europa. Va ser a la mateixa competició del 2008, amb empat a tres a la capital russa. Van marcar Agüero, en dues ocasions, i Forlán. Aleshores, a la fase de grups, només es jugava una volta. L'equip que ara entrena Anatoli Bixovets té en el nigerià Peter Odemwingie el seu millor home i arriba després d'haver deixat fora de combat el Niça.

Per la seva banda, l'Athletic de Bilbao viurà un aparellament especial contra el Marsella, ja que el director esportiu dels gals és qui havia ocupat la mateixa plaça a San Mamés, a part de la porteria, Andoni Zubizarreta. Tots dos equips es van enfrontar el 2016, amb victòria basca al Velòdrom, amb un golàs d'Aduriz des del centre del camp, i empat a la capital biscaïna, amb gols de Sabin Merino i Batshuayi.

De la resta d'enfrontaments dels vuitens de final destaca molt el que jugaran el Milan i l'Arsenal. La resta de partits seran: Lazio-Dinamo Kíev; RB Leipzig-Zenit Sant Petersburg; CSKA de Moscou-Olympique de Lió; Sporting de Lisboa-Viktoria Plzen i Borussia Dortmund-Salzburg.



Consternació per l'ertzaina

Ahir va ser una jornada trista a Euskadi per la mort dijous, durant els enfrontaments entre els aficionats de l'Athletic i de l'Spartak de Moscou, d'un policia autonòmic basc, natural d'Ermua, per un infart. El president de l'Athletic, Josu Urrutia, va assegurar que depuraria responsabilitats entre els aficionats del seu equip que haguessin intervingut a la trifulca i la FIFA va confiar que la violència no arribi al mundial.