Arsène Wenger menysté Guardiola abans de la final de la Copa anglesa

Arsène Wenger va deixar clar en la roda de premsa prèvia a la final de la Carabao Cup (Copa de la lliga anglesa) contra el Manchester City de Guardiola (17.30 h) que el tècnic santpedorenc «no ha elevat el nivell del futbol en els darrers deu anys». Com a exemple, el tècnic de l'Arsenal va posar el Barça del qual va dir ser encara «el millor equip d'Europa».

«Has d'acceptar que el joc modern ha canviat amb els fitxatges dels millors jugadors per un nombre petit de clubs. Nosaltres, com a mànagers, podem impartir la nostra filosofia, però el joc pertany als jugadors», deia Wenger.

En aquest mateix sentit, el francès va valorar que l'Arsenal està un esgraó per sota del City, l'equip del món que més va invertir en fitxatges l'estiu passat. «Hem d'elevar el nostre nivell per provocar la sopresa», va dir Wenger en recordar que «el City està dominant la lliga per davant de tots».

D'altra banda, va contestar a la petició de Guardiola de «donar protecció extra» als jugadors. El tècnic francès va assegurar que els jugadors no necessiten una protecció extra i que els àrbitres «han de cenyir-se al reglament i prendre les decisions correctes».

El conjunt de Guardiola, després de la seva inesperada eliminació de la FA Cup dilluns davant el Wigan, espera avui aixecar el primer títol de la temporada. Per la seva banda, Wenger no ha guanyat mai la Copa de la lliga, però podria afegir el trofeu a la seva particular col·lecció de títols locals, entre els quals s'inclouen tres copes de la lliga i set FA Cup.