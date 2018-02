El Barça assoleix un triomf plàcid a la pista del cuer

El Barça Lassa va superar el Kristianstad (21-26) a domicili en una bona actuació coral, tot i que també van destacar Aleix Gómez, Sypzak i Dika Mem en atac, i Pérez de Vargas sota pals.

Els blaugrana afrontaven l'últim desplaçament de la fase de grups a Suècia. No seria un partit senzill, tot i un gran inici amb cinc gols seguits als primers minuts. Tot i això, es va despertar el conjunt local amb intensitat i va començar a retallar diferències en el marcador. Però l'equip de Xavi Pascual va fer un gran treball en defensa per dificultar els atacs locals. També, en part, per les grans aturades de Pérez de Vargas. Així ho mostrava el marcador abans del descans (8-11). La represa va començar igual que la primera meitat, amb un Barça que va ser capaç de marcar cinc dianes consecutives per agafar un avantatge clar (8-16). Li costaria molt, al Kristianstad, trobar la porteria visitant durant la segona meitat i el Barça trauria el seu potencial ofensiu, sobretot al contracop, per començar a sentenciar el matx.

Estava sent una actuació coral brillant, tot i que Aleix Gómez era infal·lible des de l'extrem, juntament amb Syprzak i Dika Mem. L'11-23 als 20 minuts de la represa reflectia la clara superioritat barcelonista en totes les facetes del joc. I és que defensivament els culers eren un mur, amb una defensa sòlida que dificultaria als suecs fer llançaments. A més, quan trobaven espai topaven amb un Pérez de Vargas que va ser vital per al triomf blaugrana.