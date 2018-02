El Cadí vol trencar el malefici davant el Bembibre

El Cadí la Seu té molt clar que haurà de «saber llegir bé quan córrer i quan parar el partit» per intentar trencar el malefici que els persegueix amb l'Embutidos Pajariel Bembibre. L'equip toledà s'ha imposat en els darrers tres enfrontaments que ha jugat contra les urgellenques.

Malgrat que les jugadores que entrena Bernat Canut són, sobre el paper, superiors com a bloc al seu rival d'aquesta tarda al Palau d'Esports Municipal de la Seu (18.15 h), el tècnic del Cadí té molt clar que el conjunt castellà és «molt incòmode».

Actualment, el Bembibre té tres victòries menys que el Cadí: vuit per onze. I mentre unes són les sisenes, les altres ocupen l'onzena posició a la classificació. Per empatades amb les novenes.

Canut tindrà les nou jugadores habituals a disposició, malgrat que moltes d'elles arrosseguen molèsties producte de les dues batalles –especialment la de de dimecres contra el Saragossa– disputades en qüestió de quatre dies. Les urgellenques tenen molt clar que han de guanyar el Bembibre per mantenir intactes les aspiracions de classificar-se per als play-off per al títol.

Justament, el conjunt que entrena Fran García va fer-les fora de la sisena plaça en el darrer partit de la temporada passada. Les toledanes es van imposar a la Seu. També a la primera volta hi va haver victòria castellana en un partit dominat durant molts minuts per les urgellenques, que no van poder acabar de remuntar (85-79).

Per al tècnic de la Seu, és clar que cal «controlar el seu ritme de joc», ja que són «unes motos». La base sèrbia ex del Cadí Aleksandra Stanacev imposa sempre un fort ritme en el seu bàndol. Una velocitat que va bé a una de les seves peces clau, l'escorta americana Brittany Brown. I «la quatre tiradora Jelena Gustavsson no es queda curta», remarca Bernat Canut. A banda d'aquestes tres jugadores, solen tenir un rol destacat en el Bembibre la pivot canadenca Patricia Grant-Allen i l'alamontenegrina Jovana Pasic.